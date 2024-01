Torino-Napoli, le parole di Juric al termine della sfida

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli.

Torino-Napoli è da poco terminata con il punteggio di 3-0 ed il tecnico Ivan Juric è intervenuto poco fa ai microfoni di DAZN per commentare il match.

Di seguito le sue parole:

“Credo che ci sono state tante belle gare ma questa è stata particolare per l’espulsione. Da quel momento è diventato tutto più facile. Anche contr la Fiorentina abbiamo fatto una grande partita ma non siamo riusciti a vincere. Oggi ci è andata bene. I ragazzi devono continuare a lavorare in questo modo. Dobbiamo pensare alla partita con il Genoa che è tostissima, se riusciamo a fare punti diventa interessante.”

Sul Presidente Cairo afferma:

“È un tifoso e sta sempre presente e vicino alla squadra. Sul mercato non ho richieste. Dobbiamo puntare a fare il massimo e a essere ambiziosi. Abbiamo fatto la scelta dei due attaccanti e da quel momento ci divertiamo e abbiamo trovato altre soluzioni. Sono contento e la sensazione è che siamo molto più pericolosi di prima. Abbiamo centrocampisti che si buttano tanto in area e che attaccano gli spazi, con il tridente non sarebbe possibile.”

