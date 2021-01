Chiariello, nuove accuse: “Nessun interesse con Adl, siete spalmatori di m***a!”

Chiariello, nuove accuse

Umberto Chiariello, dopo le polemiche dei giorni scorsi, attraverso i microfoni di Radio Punto Nuovo Sport Show lancia nuove accuse ai suoi detrattori e parla nuovamente di Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Le parole di Gattuso? Rispondo a lui ed ai cosiddetti spalmatori di merda, come si chiamano in politica. Il signor Gattuso ha più volte minacciato le dimissioni, le ha date al Milan per far pagare il suo staff anche se il Milan non voleva procedere con Gattuso. Il 20 novembre scorso, dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, Gattuso ha minacciato di lasciare la squadra (come si è letto su tutti i principali quotidiani), volendosi dimettere. Nel gennaio 2021 continua a dire che manca il veleno: se un allenatore dopo un anno esatto continua a dire che manca questo veleno, e tu allenatore ti rendi conto che hai fallito l’aggancio alla zona scudetto e visto che sei tu che minacciato le dimissioni, allora dovresti essere consequenziale. Interessi personali con De Laurentiis? Sorrido, siete davvero arretrati. Siete fermi alla mia ex attività. C’è Mariano Maioccola che fa questa attività oggi a Napoli di riprese. Se qualcuno pensa che le mie parole siano legate al mondo delle riprese sportive, almeno informatevi su quelle che sono le mie attuali attività. Spalmatori di merda, non fate figure di merda”.

