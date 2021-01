Calciomercato, accordo tra Napoli e Crotone per il prestito di Ounas

Calciomercato, Ounas in prestito al Crotone

C’è l’accordo tra Napoli e Crotone per il prestito secco dell’esterno offensivo Adam Ounas, attualmente al Cagliari. A riportarlo è Gianluca Di Marzi, che attraverso il suo sito ufficiale ha dato conferma dell’operazione. Ecco quanto riportato:

“Adam Ounas è sempre più vicino a vestire la maglia del Crotone. Dopo Di Carmine, quindi, il club calabrese sta per regalarsi un nuovo rinforzo per il suo reparto avanzato. Il Crotone ha trovato l’accordo con il Napoli ed ha l’ok da parte del giocatore per il trasferimento alla corte di Stroppa. Manca soltanto il via libera del Cagliari per definire l’operazione. Ounas, infatti, è attualmente in prestito alla società sarda dove ha disputato sette partite in campionato. Dopo l’ok del Cagliari, Ounas sarà libero di volare in Calabria per firmare con il Crotone”.

