UFFICIALE – Caos stipendi, la FIGC posticipa il controllo sui pagamenti

A margine del Consiglio Federale tenuto in mattinata, la FIGC ha diramato un importante comunicato in merito al caos stipendi. Ecco quanto riportato:

“Tenuto conto del protrarsi della grave crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19, il Consiglio ha approvato, come già fatto in passato, la postposizione del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli emolumenti: dal 16 al 31 maggio per le società di Serie A in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021 (per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020). Il medesimo provvedimenti è stato adottato perle società di B e Lega Pro (per le mensilità di novembre e dicembre), in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021.”

