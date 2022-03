Berardi primo obiettivo per l’attacco del Napoli: si valutano anche altri nomi

Berardi primo obiettivo per l’attacco del Napoli

Berardi primo obiettivo per l’attacco del Napoli, a scriverlo è Tuttosport, secondo cui però la richiesta fatta dal Sassuolo è considerata troppo alta: 40 milioni di euro. Per questo Cristiano Giuntoli sta valutando anche le alternative, tra cui figurano anche i nomi di Luis Sinisterra, 22enne del Feyenoord, e Khvicha Kavaratshkelia, 21enne del Rubin Kazan, in prestito alla Dinamo Batumi, oltre a quello di Gerard Deulofeu dell’Udinese e Adam Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli pensa a Belotti per il post-Mertens, ma c’è un imprevisto

Italia-Macedonia, i convocati di Mancini: esclusioni eccellenti