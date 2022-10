Roma, infortunio per Pellegrini. Può saltate l’Europa League

Roma, oltre la sconfitta anche l’infortunio di Pellegrini

Non è stata una bella serata per la Roma di Josè Mourinho, che oltre ad aver perso contro il Napoli ha riscontrato anche l’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal portale Vocegiallorossa, il capitano ha accusato un problema al flessore e verrà valutato nei prossimi giorni. Pellegrini rischia di saltare la sfida di Europa League contro HJK Helsinki, andandosi ad aggiungere alla già lunga lista degli indisponibili.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

