Napoli, adesso Younes può restare: le ultime

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, Josè Maria Callejon potrebbe clamorosamente lasciare il Napoli già in questa sessione invernale del calciomercato. Con l’arrivo di Politano, e la presenza in rosa anche di Lozano, lo spagnolo è di troppo nella rosa azzurra.

A differenza invece di Amin Younes, che a questo punto diventerebbe importante per la fascia sinistra dove, con un Mertens non in grande forma, è l’unica vera alternativa a Lorenzo Insigne. Da questo punto di vista dunque De Laurentiis sta cambiando idea, pensando di tenere ancora l’esterno tedesco fino a giugno.

