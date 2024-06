Sky – Di Marzio: “Hermoso in stand-by, spunta Rafa Marin”

Durante il corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, è intervenuto sul mercato del Napoli. A oggi la pista che porta a Mario Hermoso è un stand-by, nonostante si svincolerà a zero dall’Atletico Madrid a fine mese. La società è in cerca di alternative valide, uno dei primi nomi è quello di Rafa Marin, difensore centrale del 2002. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid e nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves. Piace a diversi club europei, e tra questi spunta proprio il Napoli.

