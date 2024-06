Sky – Di Marzio: “Nuovo nome in difesa, piace Circati del Parma”

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, durante ‘Calciomercato l’originale’ ha rilasciato in anteprima la notizia sul nuovo interesse del Napoli in difesa: “Ancora un nome per la difesa del Napoli, stavolta italiano, è Alessandro Circati del Parma. Il club emiliano non lo vorrebbe dare via, ma piace molto al Napoli“.

