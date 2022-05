ADL sul mercato ribadisce: “Già quattro operazioni in 5 giorni, non pettiniamo bambole”

ADL sul mercato, ribadisce che il Napoli ha già fatto quattro operazioni in cinque giorni

ADL riguardo il mercato ribadisce, che il Napoli ha già fatto quattro operazioni in poco tempo. Di seguito le dichiarazioni del patron in conferenza stampa a margine della presentazione del ritiro di Castel di Sangro:

ADL sul mercato ribadisce:

“Il 22 maggio è finito il campionato, il 27 maggio, cinque giorni dopo, noi avevamo chiuso il sostituto di Insigne, il sostituto di Ghoulam. Abbiamo riscattato Anguissa e prolungato Juan Jesus. Quindi abbiamo fatto quattro operazioni in cinque giorni. Cosa vuol dire? Che stiamo dormendo? Qui non pettiniamo le bambole, come diceva Ancelotti. Ma porta sfortuna e quindi non diciamo nulla”.

