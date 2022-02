Zuliani: “Basta chiamarci ladri, non mi sembra una cosa giusta”

Claudio Zuliani prova a difendere i bianconeri da certi attacchi.

Lo juventino Zuliani ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Diretta Stadio, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold. Ecco le sue parole in merito ad alcuni attacchi che ha avuto il club bianconero:

“Perché quando c’è un episodio favorevole per noi ci dicono di tutto chiamandoci ladri? Non vedo che squadre come Inter, Napoli e simili hanno lo stesso trattamento. Invece noi della Juventus siamo sempre additati e non mi sembra una cosa giusta”.