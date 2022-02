Calciomercato: Ancelotti vuole Fabian Ruiz al Real Madrid

Il centrocampista spagnolo vuole tornare in Liga e ad attenderlo ci sarebbe il Real Madrid

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato sul proprio profilo Twitter del futuro di Fabian Ruiz al Napoli.

Queste le sue parole:

“Il Real Madrid sta monitorando la Fabian Ruiz per il mercato estivo. Carlo Ancelotti lo ama e le trattive per il rinnovo con il Napoli sono ad ora in stand-by e il centrocampista spagnolo potrebbe partire. La prima scelta di Fabian è il ritorno alla Liga”.

