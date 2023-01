Cheddira: “Adesso sono concentrato solo sul Bari”

L’attaccante del Bari Walid Cheddira ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando anche dell’interesse del Napoli.

Il Napoli sarebbe interessato all’attaccante del Bari Walid Cheddira. Quest’ultimo ne ha parlato durante un’intervista alle pagine del Corriere dello Sport:

“Il Mondiale in Qatar e le attenzioni del Napoli? Ora sono a Bari e sono concentrato sul Bari e a fare bene qui. Ringrazio tutti i tifosi perché non mi fanno mai mancare il loro affetto e per me è importante ciò. Un gol al Palermo da dedicare al presidente De Laurentiis? Spero proprio di sì”.

Fonte foto: Instagram, @walo_98

