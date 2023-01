Formazioni Salernitana-Napoli, Nicola tenta la difesa a quattro

Il Corriere dello Sport riporta le ultime sulla formazione della Salernitana in vista della sfida contro il Napoli.

Alla vigilia di Salernitana-Napoli il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla probabile formazione della squadra di casa.

“Ieri il tecnico ha provato una difesa a quattro, con Daniliuc e Bradaric esterni, Lovato e Gyomber centrali. Candreva in avanti, Vihena potrebbe fare l’elastico tra linea mediana e tre quarti. Dunque, quello che di partenza potrebbe somigliare ad un 4-3-3 si potrebbe in realtà trasformare in un 4-4-2 (con l’arretramento di Candreva sulla linea dei mediani) o in un 4-2-3-1 (con l’avanzamento di Vihena dietro la punta centrale).“

