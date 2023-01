Roma-Zaniolo, è rottura: può partire a gennaio

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma anche a gennaio a causa dei rapporti tesi che avrebbe con la Società.

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma al più presto. I motivi sarebbero dovuti i rapporti diventati ormai tesi con la Società capitolina. Secondo quanto riportato d Calciomercato l’attaccante potrebbe addirittura partire durante il mese di gennaio. In caso ciò non dovesse avvenire il club potrebbe addirittura optare per l’esclusione dalla rosa.

Ecco quanto riportato:

“La società non ha preso benissimo il comportamento del giocatore, per il quale è in arrivo una multa in attesa di capire quale strada prenderà il suo futuro. Se non si dovesse trovare una sistemazione nel mercato di gennaio, non sono escluse conseguenze più drastiche – tra le ipotesi quella di metterlo fuori rosa – per la seconda parte di stagione.”

