Jacobelli su Osimhen: “Vale almeno 100 milioni”

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di “Radio Napoli Centrale” ed ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti ma anche di Victor Osimhen.

Le sue prime parole sono sulla sfida tra Napoli e Salernitana:

“Il Napoli non deve avere paura della Salernitana, ma rispetto. I granata sono reduci dall’8-2 di Bergamo e dal caos dovuto al rientro di Nicola. Anche gli azzurri sono reduci dall’eliminazione, ma lì le responsabilità sono anche da trovare nelle rotazioni di formazione eccessive di Luciano Spalletti. All’Arechi ovviamente le preoccupazioni siano fondate: la squadra di Nicola vanta 10 punti in più rispetto allo scorso anno e darà tutto nel derby.”

Poi le sue parole sull’interesse della Premier League nei confronti di Victor Osimhen:

“La Premier dimostra di vivere in una dimensione diversa, spendendo cifre folli già da gennaio. Il Chelsea ha speso mezzo miliardo di euro e non sta dominando di certo in Inghilterra. Questo per dire che è stato bravo il Napoli a comprare con competenza. Poi ad oggi uno come Osimhen, se guardiamo gli altri, non può costare meno di 100 milioni di euro.”

