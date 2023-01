Ziliani: “I 9 scudetti vinti dalla Juventus sono da revocare”

Il giornalista Paolo Ziliani è nuovamente intervenuto sulla Juventus attraverso il suo account ufficiale Twitter.

Paolo Ziliani si è scagliato nuovamente contro la Juventus. Questa volta il giornalista si è soffermato sui nove scudetti vinti dalla Società bianconera, dal 2011 al 2020. Secondo Poalo Ziliani i nove scudetti sono da revocare al club e riassegnare alle squadra che in quegli anni sono arrivati secondi nelle varie stagioni di campionato. Secondo Paolo Ziliani dunque quatto Scudetti andrebbero assegnati al Napoli

Ecco le sue parole:

“Ribadisco: in un Paese serio, in un calcio serio i 9 scudetti vinti dalla Juventus dal 2012 al 2020 dovrebbero fare la fine dei 7 Tour di Armstrong, sparire dall’Albo d’Oro. In uno sport che premia ed educa alla lealtà sportiva, dovrebbero essere riassegnati così.”

Ribadisco: in un Paese serio, in un calcio serio i 9 scudetti vinti dalla #Juventus dal 2012 al 2020 dovrebbero fare la fine dei 7 Tour di Armstrong, sparire dall'Albo d'Oro. In uno sport che premia ed educa alla lealtà sportiva, dovrebbero essere riassegnati così https://t.co/1YUzYe8meu — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 20, 2023

Fonte foto: Instagram, @juventus

