Indizio di mercato: la Fiorentina non convoca Gollini per il Torino

Gollini sempre più vicino al Napoli

Fiorentina-Torino andrà in scena domani alle ore 20.45, stadio Artemio Franchi di Firenze. Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara e tra questi non figura Pierluigi Gollini, il portiere infatti, salvo stravolgimenti, diventerà presto un giocatore del Napoli.

Questi la lista completa:

Portieri: Cerofolini, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti, Kayode, Krastev.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara.

Fonte foto: Instagram @piergollo

