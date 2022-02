Axel Tuanzebe fuori dalla lista Uefa: i motivi di Spalletti

Corriere dello Sport – Axel Tuanzebe fuori dalla lista Uefa: i motivi di Luciano Spalletti.

Axel Tuanzebe è fuori dalla lista Uefa. Il quotidiano prova a spiegare la scelta di Luciano Spalletti:

“Valutazioni dettate con ogni probabilità dalle esigenze tecniche, considerando che in rosa ci sono tre difensori puri – Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus – e un uomo in grado di adattarsi – Di Lorenzo – e che a sinistra sarebbe rimasto soltanto Mario Rui. Tra l’altro, la presenza di Ounas in lista fa ben sperare in merito alle sue condizioni”.

