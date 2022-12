La Gazzetta dello Sport – Rientro Lukaku, allenamento anche a Natale: nella testa solo il Napoli.

Romelu Lukaku non si ferma neanche a Natale. Il quotidiano ha raccolto svariate informazioni in merito alle intenzioni di big Rom, il quale si è allenato ieri, oggi e lo farà anche domani, nonostante i tre giorni di pausa concessi da mister Inzaghi. Nella testa del numero 99 nerazzurro c’è solo la sfida del 4 gennaio e dopo la delusione del Mondiale è ancora più determinato a riscattarsi, dopo una pessima performance che è costata l’eliminazione ai gironi. Il programma studiato insieme allo staff nerazzurro prevede due ore di allenamento al giorno, che continuerà nella sua residenza in Belgio con l’obiettivo di fare rientro a Milano domani pomeriggio.

Fonte foto: Instagram @romelulukaku

