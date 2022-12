Riaperta la questione plusvalenze: al centro altri club e dirigenti

La Procura Figc ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la Corte d’appello, della stessa, aveva assolto nel maggio scorso la Juventus e altri 10 club a causa delle plusvalenze, ad accezione di Chievo e Napoli che non hanno fatto affari con i bianconeri. Tuttavia, per ritornare, ad esempio, sulla questione di Osimhen la Procura di Napoli si dovrebbe preoccupare di inviare nuove carte. Ne ha parlato il quotidiano sulla propria edizione odierna:

“Da giovedì invece è partito un nuovo filone. Riguarda tutte le operazioni di plusvalenze non ancora note nel primo procedimento: un vero e proprio plusvalenze bis. Che potrebbe coinvolgere nomi nuovi del calcio italiano: altri giocatori, ma soprattutto altre squadre e altri dirigenti. Si era parlato ad esempio della possibilità che nel dossier finisse la Roma, per la famosa operazione Spinazzola-Luca Pellegrini, citata in una intercettazione del ds Cherubini («Spinazzola—Pellegrini non puoi farlo!»): in realtà, da quanto risulta, il club giallorosso non è tra le società indagate da Chiné. Bisognerà capire poi se nascerà una nuova revocazione per quanto riguarda il caso Osimhen”.

