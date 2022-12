Mancini: “Maradona e Messi? Niente paragoni, sono i due migliori di sempre”

Il CT della Nazionale Italiana si esprime sul paragone Maradona-Messi

Roberto Mancini, CT della nazionale Italiana campione d’Europa ad Euro 2020, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in occasione dell’evento “Le Notti sul Golfo – Premio Mediterraneo” dove ha ritirato un premio a lui dedicato. Nel suo intervento ha detto la sua sul paragone tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi.

Queste le sue parole:

“Messi-Maradona? “Il dibattito non sta in piedi, sono due giocatori meravigliosi. Sono i migliori del mondo ma non si possono paragonare”.

Fonte foto: Instagram @mrmancini10

