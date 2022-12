La Gazzetta dello Sport – Spalletti vs Milan: è l’avversario numero uno del Napoli, il motivo.

Luciano Spalletti è determinato a voler blindare il primo posto in classifica, e secondo le testimonianze del quotidiano, la corsa Scudetto è diventata una vera e propria faida tra le due pretendenti al titolo. Dunque, il vero avversario del Napoli, al momento, rimane il Milan:

“Resta il Milan, non solo perché è il più vicino in classifica ma per una serie di motivi. Comunque si concluderà la sfida con l’Inter, sarebbe folle pensare che il campionato possa essere “chiuso”. Perché lo scontro diretto è previsto a inizio aprile e da qui ad allora ne passerà acqua sotto i ponti. Compresa Coppa Italia e Champions. Perché in quell’aprile Napoli e Milan potrebbero incontrarsi addirittura tre volte, visto che c’è in programma la semifinale di Coppa Italia. Ecco, chi sarà in testa in quel periodo con un vantaggio importante, allora sì che potrà dirsi quasi sicuro di poter vincere lo scudetto. Prima sarebbero solo chiacchiere, anche se la posizione in classifica del Napoli oggi è decisamente privilegiata.