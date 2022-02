Manchester City: Foden coinvolto in una rissa, sua madre colpita da un pugno

Il giocatore del City è stato coinvolto in bruttissimo episodio

Nella serata di sabato scorso l’attaccante del Manchester City Phil Foden, si trovava all’AO Arena per un match di boxe. Il giocatore è stato importunato da un gruppetto di tifosi, la madre intervenuta per difendere il figlio viene colpita al voto da un pungo. Pare che i colpevoli del fatto siano un gruppetto di tifosi del Manchester City, infastiditi dalla sconfitta della loro squadra per mano del Tottenham di Antonio Conte.

Questo il video:

