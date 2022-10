Zazzaroni: “Meret è il vero punto debole del Napoli: con Maignan avrebbe avuto 10 punti di vantaggio”

Zazzaroni su Meret

Notizie Napoli – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel sul Napoli e Meret. Di seguito le sue parole:

“Non vedo al momento squadre che giocano come il Napoli e che possano, ad oggi, insidiarne seriamente il primato. Certo, l’Atalanta sta facendo bene, il Milan non molla, l’Inter ha reagito, ma l’impressione di forza, attuale, degli azzurri, è impareggiabile. Meret? Per me è il vero punto debole della squadra, se il Napoli avesse avuto Maignan avrebbe 10 punti di vantaggio”.

