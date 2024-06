Conte pronto a sbarcare a Napoli, arrivo previsto per domani

Napoli, Conte sarà in città da domani

L’avventura di Antonio Conte è pronta a partire, il tecnico leccese arriverà domani nella città partenopea in vista della sua presentazione in programma mercoledì pomeriggio. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è previsto anche un incontro con Manna e De Laurentiis per fare il punto della situazione del mercato in entrata e in uscita. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Antonio Conte sarà presentato ufficialmente mercoledì, a Palazzo Reale. E per la prima volta parlerà in maniera approfondita delle emozioni e degli obiettivi solamente anticipati all’epoca della firma del contratto attraverso i canali social del club. E inevitabilmente anche dei casi che agitano l’estate. Conte arriverà domani in città e la presentazione offrirà anche l’occasione di fare un punto con De Laurentiis e il ds Manna, ora più che mai operativi per trovare soluzioni definitive. La linea del tecnico è chiara: non vuole scontenti nello spogliatoio e tantomeno cessioni eccellenti, e il suo pensiero è condiviso anche dal presidente”.

