la Repubblica – Niente asta per Osimhen: clausola troppo alta rispetto all’annata del giocatore

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen:

“Di sicuro non si è scatenata l’asta che forse il Napoli immaginava. L’ingaggio molto alto (10 milioni) pesa nella scelta delle big europee. Victor Osimhen e il Napoli, storia di un addio che non si è consumato. Leggere bene le avvertenze: c’è tutto il tempo per concretizzare la cessione, ma un dato è abbastanza eloquente. Un’offerta a tre cifre per il numero 9 non è stata ancora recapitata al club di De Laurentiis. Colpa di una clausola rescissoria alta (130 milioni) e di un’annata difficile che naturalmente ha condizionato pure Osimhen.

L’ingaggio molto alto (10 milioni) pesa nella scelta delle big europee. Il Chelsea sembrava la principale accreditata ma oggi sembra aver preso un’altra direzione: Jonathan David, per mesi anche un obiettivo del club azzurro. Pure l’Arsenal sta guardando altrove. I Gunners sono molto vicini ad un altro Viktor Gyokeres, svedese, assoluto protagonista dello Sporting Lisbona con 43 reti in stagione. Un giocatore che piace molto pure a Conte e costa di Osimhen, intorno ai 100 milioni.”

