Napoli-Hermoso, il giocatore starebbe valutando varie possibilità

Mario Hermoso starebbe valutando il giusto club per il proprio futuro, per quanto riguarda il Napoli non ci sarebbe alcuna novità.

Non ci sarebbe nessuna novità per quanto riguarda un trattativa tra il Napoli ed il difensore dell’Atletico Madrid Mario Hermoso. Secondo Fabrizio Roman e Matteo Moretto il giocatore starebbe facendo delle attente valutazioni circa il suo futuro.

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di Playback:

“Ad oggi non ci sono avvicinamenti tra il Napoli ed Hermoso, se ci sarà un cambio di rotta lo scriveremo. C’è una cosa cruciale su Hermoso: essendo un free agent, dunque libero, la situazione può cambiare in 24 ore. Quando i giocatori sono liberi in un attimo puoi migliorare l’offerta e chiuderli. Questo non vale solo per Hermoso, bensì per tutti, soprattutto nel caso di Hermoso lui a prescindere vuole un po’ aspettare di capire le opzioni che ha sul tavolo, anche a livello economico. Quando sei libero a zero a livello di ingaggio aspetti che arrivi la proposta migliore, non è più un 20enne Mario Hermoso quindi vuole capire un po’. A noi hanno sempre detto che l’opzione più probabile poteva essere l’Arabia, poi vediamo se sarà veramente così.”



