Non solo Gaetano, la Fiorentina pensa anche a Simeone

La Fiorentina sarebbe interessata al ritorno di Giovanni Simeone, Gianluca Gaetano non sarebbe dunque l’unico obiettivo azzurro.

Gianluca Gaetano non sarebbe l’unico giocatore del Napoli nel mirino della Fiorentina: il club viola sarebbe interessata anche all’ex Giovanni Simeone.

Ne parla Il Corriere dello Sport:

“Per adesso si tratta solo di un’idea di mercato, uno dei tanti nomi presi in considerazione per l’attacco nel quartier generale del Viola Park. L’operazione però è fattibile anche nel breve, perché Simeone cerca spazio, perché in Toscana l’argentino ha lasciato amicizie e trovato l’amore, e perché il Napoli non dovrebbe puntare i piedi. Qualche mese fa De Laurentiis aveva fissato il prezzo sui 20 milioni, intanto però tutte le parti si sono accorte che il tempo del Cholito all’ombra del Vesuvio sembra finito. E quindi il pezzo di autostrada del Sole, quei 485 chilometri che dividono Firenze da Napoli, potrebbe diventare un asse caldo per il mercato viola. Perché non c’è solo Simeone, ma in casa Napoli il nuovo staff di Palladino e la dirigenza valutano anche Gianluca Gaetano.”

