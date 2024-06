la Repubblica – Osimhen, interesse dello United: si pensa a una contropartita

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il giocatore non dispiacerebbe al Manchester United, nonostante il prezzo della clasuola, è possibile una soluzione vantaggiosa per entrambi i club:

“Resta il Manchester United, che ha bisogno di un attaccante capace di fare la differenza. Osimhen è nei radar da almeno un anno e mezzo, ma l’operazione non si è mai concretizzata per i costi alti dell’operazione. Ma la nuova gestione del club ha bisogno di un colpo importante e Osimhen lo sarebbe. Al Napoli non dispiacerebbe neanche una contropartita tecnica per abbassare il “ cash” e realizzare una plusvalenza di livello.

Non è un mistero che al ds Giovanni Manna piaccia Mason Greenwood. L’attaccante dal talento cristallino si è rilanciato al Getafe dopo le accuse di violenza domestica e stupro che ne avevano ovviamente rallentato l’ascesa ad Old Trafford. Lo seguono sia Juventus sia Lazio: rappresenta un’occasione. Il contratto in scadenza nel 2025 impone una cessione immediata”.

