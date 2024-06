Corriere dello Sport – Di Lorenzo, dopo il ‘no’ a Conte, avrà un summit con l’agente

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul caso inerente a Giovanni Di Lorenzo: “L’ultimo contatto tra Di Lorenzo e il signor Antonio è andato in scena al telefono, dalla Germania, dopo la sconfitta dei nostri con la Spagna: il capitano ha ribadito l’intenzione di andare via, l’allenatore quella di non lasciarlo andare.

Ma oggi finirà la fase a gironi e dunque, come da accordi stretti con il suo agente Mario Giuffredi dopo il primo incontro di un paio di settimane fa, è arrivato il momento di ritrovarsi per fare un nuovo punto della situazione. Cosa che accadrà proprio in questi giorni. Chissà che questa volta alla riunione non partecipi anche De Laurentiis“.

