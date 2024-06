la Repubblica – Di Lorenzo ha un contratto fino al 2028, perché vuole fuggire?

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione, per quanto riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli non cambia idea e chiede ancora la cessione: “Un allenatore maturo di 65 anni (Spalletti, ndr), se non l’ha fatto il presidente, doveva isolare la squadra vietando dilemmi di mercato e retropensieri. Lui, capitano. Lo stesso Spalletti ha controllato se il giocatore in bilico tra Napoli e Juve fosse sereno come dev’essere un titolare della Nazionale in una gara delicata?

E poi, riguardo al Napoli. Il Napoli si è preoccupato intanto di capire perché un giocatore, il capitano addirittura, con contratto fino al 2028 voglia fuggire? Che c’è sotto: le contestazioni dei tifosi oppure in società, in famiglia, in condominio, in palestra, dov’è la sua invivibile Napoli? La sindrome delle fughe è un danno, la rende poco attrattivo. E non sembra giusto”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Gaetano, la Fiorentina pensa anche a Simeone

Napoli-Hermoso, il giocatore starebbe valutando varie possibilità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi