Bonucci insiste: “Chiusi in bolla per seguire il protocollo, è stato fatto ad hoc per giocare sempre!”

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Rai Sport, Leonardo Bonucci, ritorna su Juventus-Napoli.

Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci, dal ritiro della Nazionale, alla vigilia della gara contro Polonia in Nations League dichiara che:

“Ci siamo allenati così tanto che avevo dimenticato da quanto tempo non giocavo una partita. Per noi juventini è bello essere qui e metterci alle spalle le polemiche sulla partita non giocata di domenica scorsa. Siamo qui in ritardo perchè siamo stati chiusi in bolla a scopo precauzionale e per seguire un protocollo creato ad hoc per assicurare lo svolgimento del campionato”.

