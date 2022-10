Napoli-Ajax – Di Lorenzo: “Inizio di stagione incredibile, ma non montiamoci la testa”.

Giovanni Di Lorenzo, al termine del match Napoli–Ajax, ha parlato in mixed zone commentando la situazione che sta vivendo il Napoli:

“In ritiro non sono stato troppo a fare calcoli. Siamo partiti con l’ambiente un po’ dispiaciuto per le tante partenze, ma noi all’interno della squadra ci siamo impegnati fin da subito per partire con il piede giusto in campionato e in Champions. Ci siamo riusciti e siamo contenti, è un grande risultato per noi aver passato il girone e dobbiamo essere tutti contenti.

A chi dedichi la qualificazione? Al gruppo, ci siamo subito compattati in una situazione di dispiacere dell’ambiente all’inizio, siamo contenti che si sia creato questo nuovo gruppo e che siamo arrivati a questa qualificazione.

Dove può migliorare ancora questo Napoli? Intanto ci godiamo questo inizio di stagione, tutti stiamo dando il massimo e si vedono i frutti del lavoro settimanale. Non dobbiamo montarci la testa, ma dobbiamo continuare a spingere forte”.

Fonte foto: Instagram @dilorenzo22.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret: “É un grande momento per noi. Siamo uniti e lottiamo l’uno per l’altro”

Napoli da record: primo club a segnare 10 gol in Europa all’Ajax

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Wwf: ‘distrutto il 69% della fauna selvatica in 50 anni’