Napoli da record: primo club a segnare 10 gol in Europa all’Ajax

Il Napoli è l’unico club nella storia ad aver segnato 10 gol all’Ajax in due gare

Con la vittoria di stasera per 4-2 contro l’Ajax il Napoli non solo si qualifica agli ottavi di finale con due partite di anticipo, ma infrange anche un record. Le quattro reti di stasera e le 6 della gara di andata portano il totale a 10. Nella storia delle coppe europee nessuna squadra era riuscita a segnare dieci gol in un doppio confronto alla squadra di Amsterdam.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

