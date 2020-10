Nanni, rappresentante medici Serie A: “E se il Napoli fosse stato contagiato al ristorante?”

Gianni Nanni, rappresentante dei medici dei club di A nella commissione medico-scientifica della FIGC, ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino della situazione covid-19 nel mondo del calcio

Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna e rappresentante dei medici dei club di A nella commissione medico-scientifica della FIGC, ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino:

“Se all’interno del gruppo squadra le regole del protocollo vengono rispettate in modo rigoroso non c’è ragione di temere una nuova sospensione dei campionati. Il problema non è durante la partita: è prima e dopo. Il Genoa ha affrontato il Napoli presumibilmente con una decina di contagiati in squadra e nel club di De Laurentiis i positivi sono risultati solo due.

Siccome la regione Campania ha un numero alto di contagi, chi mi dice che i positivi del Napoli non siano stati contagiati, che so, al ristorante? Stop del calcio? Sono fiducioso che si possa andare avanti. Inizierei a preoccuparmi solo se mi accorgessi che non tutti, anche all’interno dei club, rispettano rigorosamente il protocollo. Ma sono sicuro che arrivare in fondo al campionato sia nell’interesse di tutti”.

