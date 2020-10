Ultim’ora – Arek Milik, Everton o Tottenham a gennaio per andare agli Europei

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato della vicenda Milik-Napoli nel suo editoriale su TMW

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato della vicenda Milik-Napoli nel suo editoriale sul Tuttomercatoweb. Ecco cosa scritto dal giornalista:

“L’attaccante del Napoli oggi è fuori da ogni lista e quindi dovrà aspettare gennaio per eventualmente trovare un’altra sistemazione. Ancora è presto per avere una visione completa ma la pista estera resta sempre quella più accreditata: Tottenham ed Everton sono pronte a farsi di nuovo avanti. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che potrebbe anche scegliere di andare via a parametro zero. È evidente che in questo caso per lui sarebbe un anno difficile visto che le uniche partite che potrebbe giocare sono quelle con la sua Nazionale. A giugno c’è l’Europeo e quindi anche Milik dovrà riflettere bene sul da farsi”.

