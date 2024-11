la Repubblica – Conte, nessun caso Kvara: “Era solo molto deluso per le due occasioni sprecate”

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle parole di Antonio Conte in conferenza stampa, prima della gara col Torino. Questo quanto rivelato su Khvicha Kvaratskhelia dopo il cambio: “Era solo molto deluso: aveva avuto due occasioni importanti e purtroppo non era riuscito a sfruttarle. In allenamento vedo un giocatore intenzionato a migliorare, sempre bello concentrato, che sta sul pezzo come i suoi compagni in entrambe le fasi: difensiva e offensiva. Ha soli 23 anni, ricordiamocelo. E’ in continuo crescendo, per quanto riguarda determinazione e voglia. Nella sua gestione sono quindi molto tranquillo”.

