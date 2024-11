SSC Napoli – Calendario ufficiale 2025: “Racconta l’indissolubile legame tra la squadra e la città”

Arriva il Calendario ufficiale 2025 del Napoli: “Racconta l’indissolubile legame tra la squadra e la città. I calciatori azzurri sono ritratti al fianco di monumenti, chiese e luoghi di interesse manifestando l’orgoglio di essere Napoli. Un viaggio attraverso la città insieme ai calciatori del Napoli. Dal centro alla periferia, attraversando tutti i quartieri, la squadra rappresenta la città e la città celebra la squadra, per una orgogliosa identificazione lunga quasi un secolo.

Si parte dalla straordinaria nuova stazione della Metropolitana di Chiaia – Monte di Dio per l’iconica copertina del Calendario che ritrae tutta la rosa e Mister Conte. Nei 12 mesi i calciatori attraversano tutti i quartieri che costituiscono le 10 Municipalità cittadine, mettendo in evidenza monumenti, dettagli, palazzi e luoghi di culto che li caratterizzano, un vero e proprio omaggio al legame identitario tra la squadra e la città.

È anche un’occasione divertente per provare a riconoscere tutti gli elementi ritratti, e dimostrare il proprio orgoglio napoletano. PROUD TO BE NAPOLI!

Il Calendario ufficiale SSC Napoli 2025 è disponibile nelle edicole della Campania da Sabato 30 Novembre e a partire da Mercoledì 4 Dicembre nel nostro Official Online Store, negli Official Store e presso i rivenditori autorizzati”.

