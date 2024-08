la Repubblica – Il Napoli cambia faccia, anche Meret in bilico: Conte chiede Kepa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro del Napoli. Antonio Conte non si vuole accontentare e, non essendo convinto da Alex Meret, avrebbe chiesto Kepa come possibile titolare: “A Conte non dispiacerebbe un numero uno con altre caratteristiche, un portiere come lo spagnolo Kepa, accostato al Napoli proprio due anni fa prima di rimanere al Chelsea.

L’estremo difensore basco ha disputato l’ultima stagione al Real Madrid (che pensa di acquistarlo) in prestito: è tornato ai Blues ma ha un solo anno di contratto e potrebbe rappresentare, a 30 anni, un’occasione. L’incastro si realizzerebbe soltanto in caso di cessione in questa sessione di mercato di Alex Meret”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui ai saluti, si attende un accordo per la cessione

Empoli su Natan: la richiesta del club sulla formula

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi