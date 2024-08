La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia è il futuro del Napoli: si tratta per il rinnovo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Khvicha Kvaratskhelia, all’interno del progetto di Antonio Conte. Il tecnico è stato chiaro sin dal principio, il georgiano è una colonna portante. Dall’altra parte, Kvara aveva bisogno di un tecnico come lui, per riuscire a cambiare idea sulla permanenza a Napoli.

Intanto la società sta ancora trattando per il rinnovo, cercando di avvicinarsi alle richieste dell’entourage del top player. Una manovra che avrà il compito di garantire massima fiducia nel classe 2001, e cercare una quadra finale per la firma. Il Napoli ha presentato uno stipendio da 5,5 milioni di euro annui, al fronte degli 8 chiesti dal giocatore. Possibile che alla fine le parti si andranno in contro, magari con l’aggiunta di una clausola rescissoria.

