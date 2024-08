Empoli su Natan: la richiesta del club sulla formula

L’Empoli avrebbe chiesto al Napoli Natan Bernardo De Souza, difensore che non rientrerebbe nei progetti del club partenopeo.

Natan Bernardo De Souza sarebbe considerato un’idea in difesa per l’Empoli. Il club toscano avrebbe infatti chiesto informazioni al Napoli per quanto riguarda la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ecco quanto riporta Tuttomercatoweb:

“L’Empoli guarda al Napoli per un’eventuale collaborazione per i giocatori in esubero. Per questo c’è stata un approccio fra i due club per il difensore brasiliano Natan, per cui ci può essere un prestito con diritto di riscatto – e probabile controriscatto in favore del Napoli – per avere più spazio rispetto a un reparto che attualmente è decisamente affollato con gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Natan piace molto come profilo e gli azzurri potrebbero vedere di buon occhio un anno di apprendistato in Toscana, anche per crescere rispetto a una stagione da comprimario come la scorsa.”

