Il Napoli valuta Szczesny, la permanenza di Meret non è scontata

Secondo la redazione di “Radio Crc” il Napoli avrebbe interesse per Vojciech Szczesny, che eventualmente potrebbe sostituire Alex Meret.

La redazione di “Radio Crc” ha affermato che Alex Meret non resterà al Napoli con assoluta certezza; il club azzurro starebbe valutando diversi portieri tra cui il bianconero Vojciech Szczesny.

Di seguito quanto riportato dal giornalista Marco Giordano e dal Direttore Umberto Russo nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”:

“Ad oggi il Napoli non esclude una partenza del portiere Alex Meret: fonti molto dirette ci confermano che l’estremo difensore ha diversi club che lo cercano e che, nelle ultime 24-36 ore, il Napoli sta monitorando alcuni portieri graditi ad Antonio Conte. Non significa che ci sia il completamento dell’operazione, ma è un’ipotesi di lavoro di mercato confermataci, lo ripetiamo, da fonti dirette. Il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny è già stato sondato in tal senso.”

