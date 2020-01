Juventus, Pjanic: “Napoli? Ci aspettiamo una gara difficile, Gattuso è preparato”

Pjanic: il Napoli è una squadra forte, ha forse delle difficoltà e in campionato ha problemi in più che in Coppa

Miralem Pjanic, centrocampista dell Juventus, era presente all’evento organizzato dall’Adidas a Milano. Il calciatore a margine, ha parlato -come riportato da Alfredopedulla.com- del momento attuale in casa bianconera, della corsa allo Scudetto e del prossimo match di campionato contro il Napoli al San Paolo.

Queste le parole di Pjanic:

SUL TURNO DI COPPA ITALIA SUPERATO

“Siamo contenti di aver passato il turno, avevamo studiato la gara di campionato. E’ stata una bella gara, nel secondo tempo potevamo fare di più ma siamo contenti. L’obiettivo sarà rivincere la Coppa, speriamo di riuscirci“.

PJANIC SUL MOMENTO DELLA JUVENTUS

“E’ una caratteristica nostra, non molliamo su tutti i fronti. Sarà così fino in fondo. Il campionato sarà combattuto fino alla fine, non dobbiamo mollare. Sono contento di come vanno le cose. Siamo contenti di quel che stiamo facendo. Otteniamo risultati importanti, ora ci sono le gare da dentro o fuori che non puoi sbagliare. Sarà importante avere tutti, l’obiettivo sarà andare in fondo in tutto. Ci sono tante soddisfazioni da ottenere ancora, stiamo facendo cose straordinarie in questi anni: continuare a vincere è dura, la gente non se ne rende conto ma possiamo entrare nella storia come una grandissima Juventus”.

SULLA LOTTA PER LO SCUDETTO

“Lotteremo per lo Scudetto insieme a Inter e Lazio. Siamo primi con un piccolo vantaggio ma è poco. Dobbiamo star concentrati, giocheremo gara dopo gara, ma l’importante è stare in salute. Napoli? E’ una squadra forte, ha forse delle difficoltà e in campionato ha problemi in più che in Coppa. Ci aspettiamo una gara difficile, Gattuso è preparato, saprà motivare bene la sua squadra”. Conclude Pjanic.

