Mario Rui ai saluti, si attende un accordo per la cessione

Il terzino del Napoli Mario Rui avrebbe alte probabilità di lasciare il club azzurro prima dell’inizio della prossima stagione di campionato.

Mario Rui non rientrerebbe più nei piani del Napoli. Il club azzurro dovrebbe mettersi a lavoro in tempi brevi per la sua cessione. Secondo Il Corriere dello Sport le due parti si incontreranno dopo la sfida di Coppa Italia, che vedrà impegnato il Napoli contro il Modena ed è in programma il prossimo 10 agosto.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

Mario Rui non è rientrato insieme con il gruppo nel ritiro di Rivisondoli e oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento andata in scena sul campo dello stadio Patini, dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Conte. Il mancino portoghese è in uscita e secondo un accordo con il club le parti si rivedranno dopo la partita con il Modena di sabato, in Coppa Italia, per definire il futuro.”

