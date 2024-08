X – Romano: “Neres, agente in Italia per trattare con il Napoli”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha rilasciato alcune notizie di mercato. Il protagonista in questione, è David Neres. L’agente del giocatore del Benfica, nel mirino del Napoli, è in Italia proprio per trattare con la società partenopea.

“L’agente di David Neres è in Italia per trattare con il Napoli e cercare di avanzare sia sul versante club che su quello del giocatore. Trattativa in corso, con Neres entusiasta del trasferimento, in attesa dell’offerta ufficiale al Benfica”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui ai saluti, si attende un accordo per la cessione

Empoli su Natan: la richiesta del club sulla formula

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi