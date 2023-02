Napoli-Cremonese: Bocciatura per l’arbitro Massimi

Bocciatura del Corriere dello Sport per Luca Massimi

Il quotidiano giudica pessima la gara di Luca Massimi in Napoli-Cremonese, definendolo addirittura come il peggior arbitro di giornata. Sono tre gli episodi presi in esame: Mancato secondo giallo per Mario Rui (“entra prima su Pickel (col pallone fuori dal campo) colpendolo sulla tibia, poi gli entra da dietro in ritardo finendo per pestargli il piede”) e per Vazquez (“già ammonito, entra col piede a martello sul collo del piede di Lozano, il giallo non si discute, magari qualcosa di più sì. Malissimo”). Dubbi inoltre il contatto Ferrari-Kvaratskhelia sul quale il Napoli chiedeva il rigore.

Fonte foto: Facebook @AIA Termoli

