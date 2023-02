VIDEO – Osimhen cerca un tifoso dopo Napoli-Cremonese: il motivo

Osimhen cerca un tifoso dopo Napoli-Cremonese

Napoli Calcio – Victor Osimhen subito dopo il fischio finale di Napoli-Cremonese, è andato in cerca di un tifoso sugli spalti.

Svelato il motivo, il giovane tifoso azzurro aveva uno striscione dedicato proprio al bomber nigeriano. Osimhen ha chiamato gli operatori presenti a bordo campo per raggiungere il ragazzo e chiedere il numero di telefono per poi mettersi in contatto.

