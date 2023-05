Corriere del Mezzogiorno – Biglietti speciali per la proiezione di Udinese-Napoli al Maradona: numero limitato.

L’edizione odierna del quotidiano informa tutti i tifosi i azzurri: in vista di Udinese–Napoli, sono stati messi a disposizione posti speciali al Maradona, per assistere insieme alla proiezione della partita. Questa la gara che potrebbe valere lo Scudetto.

“Inoltre, al prezzo di 100 euro cadauno, sono stati resi disponibili 600 posti speciali di Tribuna Posillipo, che daranno diritto di accesso all’Area Ospitalità di pertinenza della Tribuna. Inevitabilmente, vista la capienza dello stadio di Fuorigrotta, ci sarà qualche deluso dopo una vera e propria ressa su internet per accaparrarsi il prezioso biglietto. L’incasso sarà devoluto interamente in beneficenza. In Curva A hanno invitato tutti i tifosi ad andare allo stadio: «Per fare sentire la nostra voce fino ad Udine”.

Fonte foto: Flickr.com

