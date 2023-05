Udinese-Napoli, due bianconeri restano in dubbio per la sfida

Due giocatori dell’Udinese sarebbero in dubbio per la sfida contro il Napoli, in programma giovedì 4 maggio alla Dacia Arena.

In occasione di Udinese-Napoli la presenza di Simone Pafundi e Norberto Beto sarebbe in dubbio. A riportare la notizia ci ha pensato Udineseblog, che ha anche riportato l’allenamento della squadra bianconera.

“L’Udinese prosegue la preparazione alla sfida di giovedì con il Napoli. I bianconeri devono dare segnali di ripresa dopo il brutto ko di Lecce. L’arrivo della capolista è di per sè uno stimolo importante, ma le motivazioni dovrebbero esserci sempre in una squadra. Il gruppo che prosegue i lavori con sedute mattutine al Bruseschi, ha ritrovato Beto, riunitosi ai compagni dopo i problemi alla schiena che gli hanno impedito di volare a Lecce con il resto della squadra. La presenza del portoghese, così come quella di Pafundi, rimane però in dubbio. Sottil deciderà solo a poche ore dall’incontro.”

